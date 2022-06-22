الاتحاد الأوروبي يضع حدوداً لاستخدام بيانات رحلات الركاب

قيدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي استخدام بيانات الركاب الذين يدخلون الاتحاد «بما هو ضروري للغاية»..في حين لا تزال شركات الطيران ملزمة بإرسال هذه البيانات إلى السلطات.

وقالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إن السلطات لا يمكنها الوصول إلى بيانات ركاب شركات الطيران إلا إذا كان هناك تهديد «حقيقي» بارتكاب جريمة خطيرة أو إرهاب. وضعت محكمة العدل الأوروبية حدوداً لكيفية جمع بيانات الركاب ومتى يمكن استخدامها من قبل سلطات إنفاذ القانون، حسبما أعلنت المحكمة في حكم رسمي.

ويعد القرار مهماً؛ من حيث إنها المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حكماً يحد من استخدام الذكاء الاصطناعي - مما يشكل سابقة يمكن استخدامها في القضايا المستقبلية التي تتعلق الذكاء الاصطناعي.

وفي حين أن محكمة العدل الأوروبية لم توقف هذه الممارسة بشكل صريح، إلا أن الحكم هو أيضاً فوز جزئي للمدافعين عن خصوصية البيانات، الذين جادلوا بأن توجيه سجل بيانات الركاب ينتهك حقوق حماية البيانات والحق في الخصوصية.

وقالت جماعة حقوقية رفعت القضية إن ممارسات الاتحاد تذهب بعيداً جداً، قائلة إنها يمكن أن تؤدي إلى مراقبة جماعية وتمييز. وتتعلق القضية بتوجيه سجل أسماء الركاب للاتحاد الأوروبي، والذي تم تبنيه في عام 2016.

ويسمح هذا الإجراء لمسؤولي العدالة والشرطة بالوصول إلى بيانات الركاب عن الأشخاص الذين يسافرون من وإلى الاتحاد الأوروبي. كما يسمح بجمع بيانات الركاب عن الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي في بعض الحالات.

ويسعى التوجيه إلى مساعدة السلطات في مكافحة الجريمة الخطيرة ومنع الإرهاب. ويمكن أن تتضمن البيانات التي تم جمعها أسماء الركاب ومعلومات الاتصال بهم، بالإضافة إلى أرقام الرحلات وعدد الحقائب وكيف دفعوا ثمن الرحلة ومن سافروا معه.

ويتم جمع هذه البيانات ومعالجتها من قبل وحدات معلومات الركاب التي أنشأتها كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ثم تتحقق الوحدات من معلومات الركاب مع قواعد بيانات إنفاذ القانون.

ويمكنهم بعد ذلك إرسال البيانات الشخصية إلى الشرطة المحلية وجهاز اليوروبول الأوروبي وسلطات الاتحاد الأخرى «إما بشكل عفوي أو استجابة لطلبات مبررة حسب الأصول»، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

وتستخدم هذه البيانات لتتبع المشتبه بهم جنائياً المعروفين، ولكن أيضاً للإبلاغ عن الرحلات الجوية التي يحتمل أن تكون مشبوهة، بما في ذلك ما إذا كان أحد الركاب قد دفع نقداً أو إذا لم يكن يجلب الكثير من الأمتعة على متن رحلة طويلة.. حالياً، يتم «إلغاء تخصيص» البيانات بعد ستة أشهر ويمكن حفظها لمدة تصل إلى 5 سنوات - وبعد ذلك، يجب حذفها. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه «في حين أن التوجيه مسموح به، يجب وضع قيود معينة حتى لا ينتهك جمع البيانات قانون الاتحاد الأوروبي».

وقالت المحكمة في بيان إن «احترام الحقوق الأساسية يتطلب أن تقتصر الصلاحيات المنصوص عليها في توجيه سجلات أسماء المسافرين على ما هو ضروري للغاية.. لا يجوز للسلطات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، نقل ومعالجة بيانات الركاب إلا من أجل «تهديد إرهابي حقيقي وحالي أو متوقع».

ولا يمكن الوصول إلى البيانات، إلا من قبل السلطات، عندما يعتقد أن سفر الشخص مرتبط بنشاط إجرامي - مما يعني أنه يجب الاشتباه في فراره من مسرح الجريمة، أو وصوله إلى وجهة بنية ارتكاب جريمة.

كما اعترضت المحكمة على طول الفترة الزمنية التي يتم فيها حفظ البيانات، قائلة إنه لا ينبغي تخزين الكثير من البيانات بعد ستة أشهر. ولن يسمح لوكالات إنفاذ القانون بالاحتفاظ بالبيانات لفترة أطول، إلا إذا كانت هناك «صلة موضوعية» بنشاط إرهابي محتمل أو جريمة خطيرة.

كما حظرت محكمة العدل الأوروبية استخدام الذكاء في أنظمة التعلم الآلي لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بركاب شركات الطيران. وقال القضاة إن الخوارزميات في برنامج جمع البيانات يجب أن تكون واضحة، وأنه لا يمكن استخدام التعلم الآلي لتحديد السلوكيات أو العلامات التي يمكن اعتبارها مشبوهة، لأن هذا قد يؤدي إلى «تمييز مباشر أو غير مباشر».



وطلب من محكمة العدل الأوروبية البت في القضية، بعد أن طعنت رابطة حقوق الإنسان البلجيكية وجماعات أخرى في التوجيه أمام محكمة بلجيكية في عام 2017.

وجادلوا بأن التوجيه سمح للسلطات بجمع الكثير من البيانات عن ركاب شركات الطيران. وقالوا إن الطريقة التي يتم بها جمع البيانات، فضلاً عن استخدامها من قبل أجهزة إنفاذ القانون، يمكن أن تؤدي إلى التمييز والتنميط، فضلاً عن أنها ترقى إلى مستوى المراقبة الجماعية. ويعني الحكم أن هناك المزيد من القيود على الوقت الذي يمكن فيه للسلطات في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى بيانات الركاب على الرحلات الجوية التي تجري داخل الاتحاد.