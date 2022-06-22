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ألمانيا: لا نستطيع أن نعوض الجميع عن كل شيء
ألمانيا: لا نستطيع أن نعوض الجميع عن كل شيء
22 يونيو 2022 15:44

 في ضوء ارتفاع الأسعار في ألمانيا، أشار وزير الشؤون الاجتماعية الألماني هوبرتوس هايل إلى حدود تدخل الدولة.
وقال هايل في تصريحات مجلة «شتيرن» على خلفية المطالب الحالية بخفض ضريبة القيمة المضافة: «لا يمكن للدولة أن تعوض الجميع عن كل شيء».
ويعتزم قادة الائتلاف الحاكم في برلين، اليوم الأربعاء، مناقشة الخيارات التي يمكن اتخاذها في مكافحة ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
وقال هايل: «لا أرى من ناحية المبدأ أي مجال لإعفاء أصحاب الدخل المرتفع للغاية»، موضحاً أنه منفتح على مناقشة تدابير مختلفة لتخفيف الأعباء على وجه التحديد عن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة والعادية.
 وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: «علينا التخفيف من عواقب تطور الأسعار على وجه التحديد بالنسبة للأشخاص الذين يمثل لهم ذلك تهديدا وجوديا».  
ولا يتوقع هايل أن يستمر التضخم على المدى الطويل، وقال: «آمل أن تعود أسعار كثيرة إلى طبيعتها في العام المقبل»، موضحاً في المقابل أن هناك حاجة إلى دعم طويل الأجل للعاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الدخل المنخفض، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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