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محمد بن سلمان يغادر الأردن متوجهاً لتركيا
محمد بن سلمان
22 يونيو 2022 15:43

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الأردن متوجها إلى تركيا، ضمن جولة خارجية كان استهلها بمصر.
وتركزت مباحثات ولي العهد السعودي في الأردن على تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن آخر التطورات إقليميا ودوليا.

وسيعقد الأمير محمد بن سلمان لقاء مع الرئيس أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، سيتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، وفقا لموقع العربية.

ومن المنتظر أن تكون الأجندة الرئيسية للمحادثات هي الاقتصاد، حيث ستتم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية. ومن المتوقع توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة.

المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
تركيا
السعودية
ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان
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