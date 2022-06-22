مخاوف تتعلق بالسلامة تلقي بظلالها على مشروع نووي في المجر

يتم حالياً تأجيل مشروع لتوسيع محطة الطاقة النووية في المجر. تعود أسباب التأجيل بصورة جزئية إلى مخاوف تساور الهيئة التنظيمية في البلاد وتتعلق بالسلامة، على خلفية احتمال بناء الأجزاء الجديدة من المحطة أعلى خط صدع جيولوجي، حسبما ذكر موقع تليكس الإخباري نقلاً عن مصادر مطلعة.

وبينما يرغب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، المسؤول حالياً عن المشروع الذي تقوده روسيا، في تسريع عملية التوسع بعد سنوات من التأخر، هناك مخاوف لدى الهيئة المنظمة للأنشطة النووية من أن خط الصدع قد يتسبب في هبوط الأرض بشكل غير متساو، ما يشكل خطراً على المباني، وفقاً لتقرير لموقع ديركت 36 الإخباري الاستقصائي نشر اليوم الأربعاء على تليكس.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن التقرير ذكر أن الزلازل تشكل مصدر قلق أقل من مشكلات استقرار الأرض.

كانت الهيئة المنظمة المجرية قد أجلت في أكتوبر إصدار تصريح مهم من شأنه إعطاء الضوء الأخضر لشركة روساتوم الروسية الحكومية لبدء توسعة محطة الطاقة النووية في مدينة باكس وسط المجر.