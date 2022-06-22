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السعودية تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
السعودية تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
22 يونيو 2022 15:40

 أظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في المملكة إلى 788294 حالة مؤكدة، بزيادة 1082 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1143 حالة.
وكشفت الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، ارتفاع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية في المستشفيات في العناية المركزة نتيجة الإصابة بكورونا إلى 140 حالة، وذلك بعد ارتفاع الإصابات اليومية خلال الأيام الماضية إلى أكثر من ألف إصابة.
وأظهرت البيانات تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 9194 حالة وفاة. 

 

المصدر: د ب أ
السعودية
فيروس كورونا
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