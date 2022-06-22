الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الممثل بن ستيلر: زيارتي لأوكرانيا «محزنة»
من أوكرانيا
22 يونيو 2022 14:53

ما زال الممثل الأميركي بن ستيلر يتذكر الدمار الذي شهده أثناء زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، الأسبوع الجاري لمقابلة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال في مقابلة مع برنامج «بي بي سي بريكفاست» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الثلاثاء، إنه فكر بجدية في رحلته إلى الدولة المحاصرة، التي تواجه الهجوم الروسي منذ 24 فبراير الماضي.

وتحدث ستيلر أمس الاثنين مع زيلينسكي بعد قضاء وقت مع عدد من الناجين من الحرب.

وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن ستيلر، وهو سفير لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال إنه لم يدخل «منطقة تشهد صراعاً» قبل زيارته لأوكرانيا.

وأضاف: «وعندما تقترب شيئاً فشيئاً من كييف... تبدأ في رؤية حواجز الطرق والدمار، وهو صادم بالفعل لمن لم ير أي شيء كهذا عن قرب».

المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
الاقتصادي
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
اليوم 09:29
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©