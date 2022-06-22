الممثل بن ستيلر: زيارتي لأوكرانيا «محزنة»

ما زال الممثل الأميركي بن ستيلر يتذكر الدمار الذي شهده أثناء زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، الأسبوع الجاري لمقابلة الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقال في مقابلة مع برنامج «بي بي سي بريكفاست» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الثلاثاء، إنه فكر بجدية في رحلته إلى الدولة المحاصرة، التي تواجه الهجوم الروسي منذ 24 فبراير الماضي. وتحدث ستيلر أمس الاثنين مع زيلينسكي بعد قضاء وقت مع عدد من الناجين من الحرب. وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن ستيلر، وهو سفير لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال إنه لم يدخل «منطقة تشهد صراعاً» قبل زيارته لأوكرانيا. وأضاف: «وعندما تقترب شيئاً فشيئاً من كييف... تبدأ في رؤية حواجز الطرق والدمار، وهو صادم بالفعل لمن لم ير أي شيء كهذا عن قرب».

المصدر: وكالات