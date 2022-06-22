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الكنيست الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية
مشرعون يحضرون تصويتا تمهيدياً على مشروع قانون لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة ، في الكنيست
22 يونيو 2022 14:48

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم بأغلبية 110 أصوات بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست الـ24.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد قررا حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة يرجح أن تجري في أكتوبر المقبل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه إلى جانب التصويت على حل الكنيست الـ24 تواصل المعارضة محاولاتها الأخيرة لتشكيل حكومة بديلة برئاسة رئيس حزب الليكود نتنياهو".
 

المصدر: وام
الانتخابات
الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل
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