السعودية تحبط محاولات تهريب أكثر من (91) طناً من نبات القات المخدر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود في السعودية العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب طن و(13.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(91) طنًا و(188) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر( 441. 160) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (128) متهمًا، منهم (52) مواطنًا، و(76) مخالفا لنظام أمن الحدود وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: وكالات