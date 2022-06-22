روسيا تتهم أوكرانيا بمحاصرة 70 سفينة في موانئها

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاصرة ما مجموعه 70 سفينة من 16 دولة في موانئها.

من جانبها، انتقدت أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا لمنع صادرات الحبوب بحصارها البحري للموانئ الأوكرانية، مما تسبب في أزمة غذاء عالمية.

ويطالب المجتمع الدولي روسيا بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية منذ أسابيع.

ويعد كلا البلدين من بين أكبر مصدري القمح في العالم ويلعبان دورا حيويا في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

ومن المقرر أن يسافر وفد تركي إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة قضية صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة تاس للأنباء.

وبدأ ميناء ماريوبول جنوب أوكرانيا، الذي أصبح الآن في أيدي روسيا، العمل مرة أخرى، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، حيث أصبحت سفينة تركية أول سفينة أجنبية تغادر الميناء يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة تاس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها فتحت ممرات بحرية آمنة تسمح بالوصول إلى الموانئ في خيرسون وميكولاييف وتشورنومورسك وأوتشاكيف وأوديسا ويوجن.