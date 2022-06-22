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مسؤول: فرنسا تواجه موجة جديدة من كوفيد
فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بـ«كورونا»
22 يونيو 2022 14:30

 قال المسؤول عن برنامج التطعيم في فرنسا آلان فيشر اليوم الأربعاء إن البلاد تواجه موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 بسبب متحورات جديدة من فيروس كورونا المسبب للمرض، فيما وصلت الإصابات اليومية الجديدة إلى ذروتها في شهرين تقريبا أمس عند أكثر من 95 ألفا.

وفي حديثه على القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي، قال إنه لا يوجد شك في أن الأعداد الكبيرة من الإصابات عادت مرة أخرى في فرنسا، مضيفا أنه يؤيد شخصيا إعادة فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام.
وقال فيشر "السؤال هو: ما شدة هذه الموجة؟"

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن دولا أوروبية أخرى، خاصة البرتغال، تشهد أيضا زيادة في إصابات كورونا بسبب متحورين فرعيين من المتحور أوميكرون.

وارتفعت الإصابات الجديدة في فرنسا بشكل مطرد منذ نهاية مايو. وزاد إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا 56 وفاة أمس الثلاثاء ليصل إلى 149162 حالة.

المصدر: آ ف ب
فيروس كورونا
فرنسا
كورونا
كوفيد 19
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