زيلينسكي: الوضع العسكري في لوجانسك صعب للغاية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع العسكري في منطقة لوجانسك بشرق البلاد صعب للغاية، مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور بالفيديو "هذه حقاً أصعب نقطة.

المصدر: رويترز