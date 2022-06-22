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زيلينسكي: الوضع العسكري في لوجانسك صعب للغاية
زيلينسكي
22 يونيو 2022 12:53

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع العسكري في منطقة لوجانسك بشرق البلاد صعب للغاية، مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية.
وقال زيلينسكي في خطاب مصور بالفيديو "هذه حقاً أصعب نقطة.

المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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