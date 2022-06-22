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تركيا محطة ثالثة في جولة محمد بن سلمان الإقليمية
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين هاتفياً مساندة السعودية لجهود تحقيق حل سياسي للأزمة في أوكرانيا
22 يونيو 2022 11:25

يختتم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة تركيا، التي يصل إليها اليوم، لعقد مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وسيعقد الأمير محمد بن سلمان لقاء مع الرئيس أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، سيتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

 

المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
تركيا
السعودية
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