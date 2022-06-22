حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان القوي ترتفع إلى 920 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء إلى 920 قتيلا على الأقل، على ما أعلنت الحكومة.

وقال مساعد وزير الكوارث الطبيعية شرف الدين مسلم "تفيد المعلومات الواردة إلينا بمقتل ما لا يقل عن 920 شخصا وإصابة 600" آخرين بجروح.

وذكرت وكالة باختر الأفغانية للأنباء أن ما لا يقل عن 255 شخصا لقوا حتفهم عقب وقوع زلزال قوي في شمال أفغانستان . وكان موقع "فولكانو ديسكفري" أفاد بأن مركز الزلزال ، الذي بلغت شدته 1ر6 درجة على مقياس ريختر ، كان على مسافة 45 كيلومترا جنوب غربي ولاية خوست، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وذكر شهود عيان أنه شعر بالزلزال في باكستان أيضا. وكان مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان قالوا إن زلزالاً شدته 6.1 درجة أدى إلى مقتل 130 شخصاً على الأقل في شرق البلاد. وقال محمد نسيم حقاني رئيس الهيئة إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

المصدر: رويترز