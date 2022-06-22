الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الشيوخ الأميركي يقترح مشروع قانون يقيّد حيازة الأسلحة
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يسير مع موظفين في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن
22 يونيو 2022 08:54

أعدّ أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية.

وقال زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إنّ هذا النصّ "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".

وفي تغريدة على تويتر قال السناتور الديموقراطي كريس مورفي إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالى 30 عاماً". وأضاف أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".

وبحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطراً الأسلحة النارية التي بحوزته.

كما يفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري.

وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وهذا النص هو ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
الأسلحة النارية
الشيوخ الأميركي
آخر الأخبار
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
الاقتصادي
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
اليوم 09:29
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©