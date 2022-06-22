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كوريا الجنوبية تسجل أول حالتي اشتباه بـ "جدري القرود"
كوريا الجنوبية تسجل أول حالتي اشتباه بـ "جدري القرود"
22 يونيو 2022 08:26

سجلت كوريا الجنوبية أول حالتين مشتبه بإصابتهما بجدري القرود، حسبما قال مسؤولو الصحة العامة اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم رصد حالتين محتملتين يوم الثلاثاء ويتم إجراء اختبارات تشخيصية.
وأوضحت الوكالة أن أحد المريضين أجنبي وصل إلى البلاد يوم الاثنين والآخر كوري جنوبي وصل يوم الثلاثاء.
ويخضع كلاهما للعلاج الانفرادي في مستشفيين.

المصدر: وكالات
جدري القرود
كوريا الجنوبية
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