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في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة.. بايدن يعيّن زعيمة قبيلة للخزانة الأميركية
في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة.. بايدن يعيّن زعيمة قبيلة للخزانة الأميركية
22 يونيو 2022 07:50

عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء زعيمة قبيلة موهيغان الأميرندية (سكّان أميركا الأصليّين) ماريلين ماليربا أمينة للخزانة، في سابقة في تاريخ هذه الإدارة المسؤولة عن سكّ العملات المعدنية وطباعة الأوراق النقدية في البلاد.

وبالإضافة إلى إشرافه على سكّ العملات، فإنّ أمين الخزانة في الولايات المتّحدة مسؤول أيضاً عن فورت نوكس، الحصن الواقع في ولاية كنتاكي والمخزّن فيه ما يقرب من نصف احتياطات الذهب الأميركية، أي حوالي ألفي طن من الذهب. 

ومنصب أمين الخزانة الأميركية كان من أوائل المناصب الحكومية التي لم تعد حكراً على الرجال في الولايات المتّحدة، بل تقلّدته نساء من إتنيات مختلفة.

ومنذ 1949 حين أصبحت جورجيا نيس كلارك أول أمينة للخزانة بقرار من الرئيس في حينه هاري ترومان، بات تعيين امرأة في هذا المنصب أمراً اعتيادياً.

وفي 1971، أصبحت رومانا أكوستا بانيويلوس أول امرأة من أصل إسباني تشغل هذا المنصب، وفي 1977 أصبحت آزي تايلور مورتون أول امرأة أفريقية تعيّن أمينة للخزانة.
والثلاثاء، أصدرت قبيلة موهيغان بياناً وصفت فيه تعيين ماليربا بأنّه قرار "تاريخي".
وتتزعّم ماليربا قبيلتها منذ 2010.

وتضمّ قبيلة موهيغان حوالي 2200 فرد، يقيم معظمهم في ولاية كونيتيكت (شمال شرق).
ونقل بيان القبيلة عن ماليربا قولها إنّها "تشرّفت" بهذا التعيين.
وأضافت "من المهمّ بشكل خاص أن يحترم صوت الأميركيين الأصليين. وهذا التعيين يؤكّد التزام الحكومة في هذا الاتجاه".

المصدر: وكالات
جو بايدن
الولايات المتحدة
الخزانة الأميركية
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