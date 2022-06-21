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عبدالله الثاني ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة مباحثات
مباحثات بين الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان
22 يونيو 2022 01:05

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جلسة مباحثات مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، في العاصمة عمّان.
حضر المباحثات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.
نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) "أكد جلالة الملك وسمو ولي العهد السعودي، خلال مباحثات ثنائية تبعتها مباحثات موسعة، اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة".
وأضافت الوكالة "تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها".
وشدد الملك عبدالله الثاني "على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز العمل العربي المشترك، والعمل من أجل تحقيق السلام بالمنطقة والعالم".
بدوره، أكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة العربية السعودية المتواصل على توطيد العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وإدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا المنطقة".
ولفت سمو الأمير محمد بن سلمان إلى أن "هنالك فرصا كبيرة في الأردن"، مشددا على حرص بلاده على المساهمة الفاعلة في الاستثمار بهذه الفرص، والتي ستعود بالنفع على البلدين.
في ختام المباحثات، منح العاهل الأردني، سمو ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.

المصدر: وكالات
عبدالله الثاني
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