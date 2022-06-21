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السعودية والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
مراسم توقيع الاتفاقية
22 يونيو 2022 00:52

وقّع الأردن والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد، بهدف تعزيز التعاون في مجال منع هذه الآفة وتطوير القدرة المؤسَّسية بين الطَّرفين وتعزيزها.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، وقعت المذكرة الثلاثاء في مبنى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الأردنية. مثَّل الجانب الأردني رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن الكهموس.
تشير المذكرة، في مادتها الثَّانية، إلى أنَّ التَّعاون في هذا المجال يشمل تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول تدابير الوقاية من الفساد، والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها وفقا للقواعد والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.
شملت مجالات التَّعاون، العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسُبل الوقاية منها، وعقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني في مجالات الرقابة الإدارية والضبط والتَّحقيق والادِّعاء في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضَّرورة.
وبينت المذكرة ضرورة تبادل الزيارات بين الطرفين وتقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط، وأي مجال آخر يتفق عليه الطَّرفان.
كما نصَّت المذكرة على أنَّ آلية تنفيذها سيكون بتعيين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذها، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التَّابعين له.

المصدر: وام
السعودية
الأردن
مكافحة الفساد
مذكرة تفاهم
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