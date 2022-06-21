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واشنطن تدعم ليتوانيا في مواجهة روسيا
نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
22 يونيو 2022 00:18

أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، «دعمها» لليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مواجهة روسيا بعد أن فرضت فيلنيوس قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى منطقة كالينينغراد الروسية.
وجدد نيد برايس الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوسائل الإعلام تمسك واشنطن «الصلب» بالمادة الخامسة للناتو والتي تنص على أن «أي هجوم على دولة حليفة هو هجوم على جميع الأعضاء».
وقال برايس «نحن ندعم حلفاءنا في الناتو وندعم ليتوانيا»، مرحّباً بتنفيذ هذا البلد الأوروبي عقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية «عززنا التزامنا تجاه الحلف وعززنا الجناح الشرقي للناتو خصوصا الدول الأكثر مواجهة للتهديدات الروسية».
وتوعدت روسيا، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات «جدية» ضد ليتوانيا، التي فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالينينغراد، نتيجة العقوبات الأوروبية.

 

المصدر: آ ف ب
نيد برايس
ليتوانيا
روسيا
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