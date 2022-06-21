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مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
22 يونيو 2022 00:09

قُتل  طيّار كان يقود طائرة روسية عسكرية تحطّمت، الثلاثاء، في منطقة روستوف قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفاد الجهاز الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية.
وقال الجهاز الإعلامي، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء روسية "في 21 يونيو، تحطّمت طائرة سو-25 في منطقة روستوف خلال رحلة تدريب. وتوفي الطيار".
وأوضح "بحسب معلومات أولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني. تعمل لجنة من القوات الجوية الروسية في الموقع".
كان الطيار الشخص الوحيد في الطائرة، بحسب وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء. وطائرة سو-25 هجومية مدرعة سوفياتية الصنع.

المصدر: آ ف ب
طيار
تحطم طائرة
روسيا
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