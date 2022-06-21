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مؤشرات على ارتفاع إصابات «كورونا» في بريطانيا
نقل مريض مصاب بكورونا في لندن
21 يونيو 2022 23:44

أظهرت الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد تواصل إظهار علامات على الارتفاع، على الرغم من أنها لا تزال أقل من مستويات الذروة التي شهدتها البلاد في الموجات السابقة من الفيروس.
وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن حوالي 5726 شخصاً أصيبوا بمرض كوفيد-19 في إنجلترا في 20 يونيو، بارتفاع بنسبة 24% عن الأسبوع السابق، وفقا لما أظهرته الأرقام الحكومية.
وفي مقاطعة ويلز، سجلت 295 إصابة في 17 يونيو، وهي أحدث بيانات متاحة، بزيادة بنسبة 20%.
كانت الأعداد داخل المستشفيات في إنجلترا وويلز في السابق مستقرة في منحى تنازلي منذ بداية أبريل، في أعقاب ذروة موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون «بي إيه. 2».
يشار إلى أنه من المحتمل أن يكون الارتفاع في الإصابات مدفوعاً بانتشار أحدث متحورين من أوميكرون، «بي إيه.4» و«بي إيه.5»، واللذين يعتقد أنهما يهيمنان الآن على الإصابات في معظم أنحاء المملكة المتحدة.

المصدر: د ب أ
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