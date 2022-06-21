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بلجيكا تعيد أفراد عائلات مقاتلين في «داعش» من سوريا
بلجيكا تعيد أفراد عائلات مقاتلين في «داعش» من سوريا
22 يونيو 2022 01:49

بروكسل (وكالات) 

أعادت بلجيكا من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد، 16 طفلاً و6 أمّهات هم أفراد عائلات مقاتلين من «داعش» جميعهم بلجيكيون، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت فجر أمس.
وأشار مصدر قضائي إلى أن جميع الأطفال هم دون الثانية عشرة من العمر وأُخرجوا مع النساء الستّ من مخيم «روج» لعبور الحدود العراقية براً قبل ركوب الطائرة البلجيكية في أربيل.  وكان مصدر قضائي قد أشار في وقت سابق إلى أنهم من مخيم الهول.
وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية «RTBF»، إنه تمّت إدانة هؤلاء الأمهات في بلجيكا بتهمة المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية، وتم تسليمهنّ إلى القضاء فور وصولهنّ، بينما يُتوقع أن يخضع الأطفال لفحوص طبية قبل تسليمهم إلى هيئة حماية الشباب.
أوضحت النيابة البلجيكية الفدرالية في بيان أن «الليلة الماضية شهدت المرحلة الأخيرة من عملية تهدف إلى إعادة 16 طفلاً بلجيكياً من سوريا برفقة أمهات بلجيكيات».

بلجيكا
داعش
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وزارة الدفاع
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