اليمن.. ضبط خلية إرهابية «حوثية»

عدن (وكالات)

قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية تابعة لما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع لميليشيات الحوثي الإرهابية، أُوكلت لها مهام تقطع ونهب في الساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري في بيان صحافي، أن عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة قادت إلى ضبط مسؤول الخلية المدعو مهدي علي أحمد المرقشي، و4 من أعضائها، كما تواصل تعقب باقي المتورطين ضمن الخلية.

وأوضح البيان أن التحقيقات أكدت ارتباط الخلية التي كانت تتخذ من إحدى المواقع المهجورة في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة مأوى لها، بضباط في ما يُسمى جهاز «الأمن والمخابرات» الحوثي.

وأضاف أن «جهاز الأمن والمخابرات الحوثي كلَّف أفراد الخلية برصد تحركات قيادات عسكرية في القوات المشتركة، إضافة إلى تنفيذ تقطع ونهب أطقم تابعة للقوات المشتركة وسيارات المدنيين في الساحل الغربي».

وبحسب البيان، فإن التحقيقات أشارت إلى وجود مخطط لميليشيات الحوثي كلفت الخلية بتنفيذه، عبر إثارة الخلافات داخل وحدات القوات المشتركة بالساحل الغربي.