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المتحدث باسم قائد الجيش الليبي لـ«الاتحاد»: المؤسسة العسكرية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية
أحمد المسماري
22 يونيو 2022 01:48

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي أن المؤسسة العسكرية بعيدة تماماً عن أي تجاذبات سياسية في البلاد، مشيراً إلى أن الجيش الليبي ملتزم بمحاربة من يهدد أمن ليبيا والليبيين.
وأشار المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى الأهداف التي تعمل القوات المسلحة الليبية من أجلها وتتمثل في إرساء الأمن والاستقرار، موضحاً أن أهداف مؤسسة الجيش واضحة فهي مع الليبيين جميعاً دون استثناء لأنها تضم كافة مكونات الشعب الليبي، مشدداً على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره ودعم حالة التوافق الليبي - الليبي لوضع حلول ناجعة للأزمة.
ولفت المسماري إلى أن القوات المسلحة الليبية تعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار والأمن وفرض هيبة الدولة، مشدداً على حق الشعب الليبي في تحقيق طموحاته في إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة وألا يتم إقصاء أي ليبي من الترشح، معرباً عن تطلع القيادة العامة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ظل وجود قاعدة تراتبية واحدة في الدولة الليبية.
وأضاف اللواء أحمد المسماري: «العسكريون الليبيون يرتبطون بعلاقات جيدة ونتطلع لتوحيد المؤسسة العسكرية لأن ذلك يعلن فرض هيبة الدولة وتوزيع المهام بين الوحدات وإعادة بناء وتفعيل دور المؤسسة العسكرية، بالوحدة سنتمكن من طرد الإرهاب والإرهابيين من بلادنا».
وأكد اللواء المسماري على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، داعياً لاغتنام الفرصة للعمل على توحيد المؤسسة في ظل وجود نظام وقانون واحد ينظم عمل المؤسسة العسكرية في البلاد.
وأشاد اللواء المسماري باجتماع رئيسي أركان المنطقتين الشرقية والغربية الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد في القاهرة بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». 

أحمد المسماري
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