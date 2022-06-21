بولندا ترسل مئات الدبابات والآليات إلى أوكرانيا

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده أرسلت ما يربو على 240 دبابة و100 مركبة مصفحة إلى أوكرانيا.

وقال دودا، خلال لقاء مع عدد من السفراء، إن وارسو أرسلت أنظمة صواريخ وأسلحة آلية وذخيرة أيضا إلى كييف.

وقدمت بولندا إجمالا دعما عسكريا لأوكرانيا يقدر بأكثر من 1,6 مليون دولار أميركي بهدف إيقاف الحرب وضمان ألا تصل إلى أراضي بولندا.

وعلاوة على الأسلحة، قدمت بولندا دعما آخر لأوكرانيا من خلال فتح حدودها أمام مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين.

وتطالب كييف حلفاءها الغربيين بإرسال مزيد من الأسلحة المتطورة.

المصدر: د ب أ