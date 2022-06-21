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الرئيس التونسي: تحقيق مقاصد الشريعة في الدستور
الرئيس التونسي: تحقيق مقاصد الشريعة في الدستور
22 يونيو 2022 01:48

تونس (وكالات) 

قال الرئيس قيس سعيد، أمس، إن الدستور الجديد للبلاد سيعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وقال سعيد، أثناء توديعه للوفود الأولى من الحجاج التونسيين نحو البقاع المقدسة بمطار الحجيج في العاصمة: «أهم شيء هو تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور».
وكان رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد الصادق بلعيد، صرح في وقت سابق بأن المرجعية الإسلامية لن تدرج في الدستور كما كان الحال في دستوري 1959 و2014 حيث جرى الاحتفاظ بالفصل الأول القائل «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها».
وأوضح سعيد في تصريحه للصحفيين أمس: «الدولة هي ذات معنوية والأمر يتعلق بالإنسان الدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام». واستلم سعيد أمس الأول، مسودة الدستور من اللجنة على أن ينشر في وقت لاحق من الشهر الجاري قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.

قيس سعيد
تونس
الشريعة الإسلامية
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