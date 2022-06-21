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السودان: ملتزمون بتعزيز العلاقات الخارجية
السودان: ملتزمون بتعزيز العلاقات الخارجية
22 يونيو 2022 01:48

أسماء الحسيني (الخرطوم)

 أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اهتمام الخرطوم بتعزيز علاقات السودان الخارجية وترقيتها، بما يخدم مصالح البلاد العليا.
وأكد البرهان أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية لعكس الوجه المشرق للسودان، وتحقيق المصالح الوطنية العليا.
وجدد التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وسياسة حسن الجوار، والمحافظة على الأمن والسلام الإقليمي.
وفي سياق آخر، أكدت قوى الحرية والتغيير جديتها في رؤيتها التي قدمتها للعملية السياسية، التي تتطلب تهيئة المناخ، وتحديد دقيق لأطراف العملية وطبيعتها.
وقال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير، إن اجتماع ممثل قوى الحرية والتغيير طه عثمان مع الفريق أول شمس الدين كباشي يؤكد جديتها.
وأضاف: إن «قوى الثورة ولجان المقاومة قدمت خريطة الطريق للحل، وأنه في حال القبول برؤيتها ستقوم بتقديمها للآلية الثلاثية والمكون العسكري والقائمة بأعمال السفير الأميركي بالخرطوم والسفير السعودي بالخرطوم».

السودان
مجلس السيادة الانتقالي
عبدالفتاح البرهان
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