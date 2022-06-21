173 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في الهند

عواصم (وكالات)

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات بمقتل مئات الأشخاص وتشريد الملايين وإجلاء مئات الآلاف عن منازلهم، وغمر مناطق واسعة من الأراضي في الهند وبنجلاديش والصين وباكستان.

ولقي 137 شخصاً مصرعهم إثر فيضانات وصواعق وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها مناطق في شمال الهند مؤخراً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، كانت الأكثر تضرراً، حيث لقي 73 شخصاً مصرعهم.

وأشارت إلى أن فرق الجيش والقوات الجوية وقوة الاستجابة للكوارث التابعة للولاية وأجهزة الدولة المختلفة، تباشر عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.

وفي بنجلاديش، قال مسؤولون: إن مياه الفيضانات غمرت مساحات أوسع من أراضي البلاد، أمس، في حين بذلت السلطات جهوداً مضنية للوصول إلى أكثر من 9.5 مليون شخص تقطعت بهم السبل وبحوزتهم القليل من الطعام ومياه الشرب بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أيام.

وتسببت الأمطار الموسمية في أسوأ فيضانات منذ أكثر من قرن في بعض مناطق بنجلاديش.

وقال شاهد عيان من سكان منطقة سونامجانج الأكثر تضرراً في شمال شرق بنجلاديش: «الناس بلا طعام، إنهم حتى لا يحصلون على مياه الشرب منذ غمرت مياه الفيضانات آلات ضخ المياه الجوفية».

وحلقت طائرة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فوق بعض المناطق الغارقة، أمس، حيث شاهدت مناطق واسعة غمرتها المياه التي تحولت إلى اللون البني، وهي المناطق التي فصلتها عن بعضها البعض نتوءات من الأرض، بحسب لقطات بثها التلفزيون.

وفي باكستان، أودت الأمطار الغزيرة بحياة نحو 24 شخصاً، وعرقلت الطرق السريعة وحركة الطيران.

وقال إدريس محسود، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية: إن ما لا يقل عن 7 أشخاص جرفتهم الفيضانات الغامرة الناجمة عن هطول الأمطار. وقال مسؤول الإغاثة فاروق أحمد: إن المباني المتصدعة وحوادث السير على الطرق التي غمرتها المياه أسفرت عن مقتل 17 شخصاً. وقال كريم داد المسؤول المحلي، إن الأمطار الغزيرة أدت لوقوع انهيارات أرضية في شمال البلاد، مما أوقف الحركة على طريق سريع مزدحم يربط باكستان بمنطقة شينجيانج الصينية.

وأضاف أن المسؤولين يستخدمون الآلات لإزالة العوائق واستعادة الحركة على الطريق التجاري الرئيسي مع الصين.

وقال سيف الله المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إن الأمطار في عدة مدن عرقلت حركة الطيران، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية أو تأجيلها.

وقال ساردار سارفراز المتحدث باسم هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى غداً الخميس. وتتسبب الرياح الموسمية في سقوط أمطار غزيرة في جنوب آسيا بين يونيو وأكتوبر وتنشأ عنها غالبا فيضانات، خاصة في المناطق المنخفضة، مثل بنجلاديش حيث تفيض الأنهار بالمياه المتدفقة من جبال الهيمالايا.

وصار الطقس المتطرف أكثر تواتراً في جنوب آسيا، ويحذر علماء البيئة من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الكوارث.