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الاتحاد الأوروبي: تخصيص 634 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء
الاتحاد الأوروبي: تخصيص 634 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء
22 يونيو 2022 01:47

بروكسل (وكالات) 

تبنى الاتحاد الأوروبي، أمس، مقترحاً بشأن تخصيص 600 مليون يورو «634 مليون دولار أميركي» من أجل مواجهة أزمة الأمن الغذائي الحالية التي نجمت عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها خلال منتدى «أيام التنمية الأوروبية»: إن «هذا التمويل يدعم بعض الدول في أفريقيا والمطلة على البحر الكاريبي والمطلة على المحيط الهادئ للتعامل مع هذا الوضع الصعب».
وأضافت «علينا تخصيص 600 مليون يورو لتجنب وقوع أزمة غذاء وصدمة اقتصادية».
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن «حوالي 193 مليون شخص في 53 دولة وإقليماً يعانون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة». وفي سياق متصل، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» عن الحاجة العاجلة لتقديم المساعدات شمال شرق نيجيريا لتجنب أزمة غذاء خطيرة، حيث يعاني 4 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي، كما يحتاج أكثر من 8 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية في ولايات بورنو واداموا ويوبي، حيث تدهور الأمن الغذائي بشكل يتطلب دعماً غذائياً فورياً.

الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
الأمن الغذائي
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