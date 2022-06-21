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الأمن اللبناني يداهم منزلاً لحاكم البنك المركزي
رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي
21 يونيو 2022 23:30

قال مصدر قضائي ومصدر أمني إن جهاز أمن الدولة اللبناني داهم منزلا تابعا لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مساء اليوم الثلاثاء تنفيذا لأمر إحضار قضائي.
كانت القاضية غادة عون أصدرت مذكرة استدعاء بحق سلامة في وقت سابق من العام الحالي.
في الأثناء، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه يؤيد الإبقاء على السرية المصرفية.
وقال سلامة، في مقابلة تلفزيونية أذيعت الثلاثاء "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى".
وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاح "قانون السرية المصرفية لجعله متماشيا مع المعايير الدولية" كشرط مسبق لتقديم أموال إنقاذ.

المصدر: رويترز
رياض سلامة
المصرف المركزي اللبناني
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