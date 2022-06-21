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روسيا تسيطر على مناطق أخرى في لوجانسك
دبابات روسية في أوكرانيا
21 يونيو 2022 22:33

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك وهيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية سيطرت على عدة مناطق بالقرب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في لوجانسك.
وأضاف جايداي للتلفزيون الأوكراني أن القوات الروسية سيطرت على بلدة توشكيفكا جنوبي سيفيرودونيتسك، مؤكداً صحة تقارير سابقة.
وأضاف أنه دُفع "بكميات هائلة من الأسلحة والجنود وسيطرت على توشكيفكا".
كانت قوات انفصالية أعلنت، أمس الاثنين، سيطرتها على توشكيفكا.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقريرها اليومي، إن القوات الروسية استولت أيضا على منطقتي بيدليسني وميرنا دولينا، جنوبي ليسيتشانسك.
وقال جايداي، إن الجنود الأوكرانيين، الذين يدافعون عن ليسيتشانسك، يتعرضون لقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة، لكنهم ما زالوا صامدين.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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سيطرة
الجيش الروسي
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