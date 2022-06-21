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محمد بن سلمان يصل عمان والعاهل الأردني في مقدمة مستقبليه
محمد بن سلمان يصل عمان والعاهل الأردني في مقدمة مستقبليه
21 يونيو 2022 21:52

الاتحاد - أبوظبي

 استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي وصل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وجرت لسمو ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.
ورافقت طائرة سمو ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بسموه.

محمد بن سلمان
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