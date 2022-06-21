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بريطانيا تطلب مساعدة بشأن رجلين حكما بالإعدام في دونتسك
البريطانيان والمغربي في قفص الاتهام أثناء المحاكمة
21 يونيو 2022 20:30

قال السفير الروسي لدى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن لندن طلبت مساعدة موسكو في ما يتعلق برجلين بريطانيين حكم عليهما بالإعدام في منطقة دونتسك بتهمة القتال إلى جانب أوكرانيا.
وقضت محكمة هذا الشهر بإعدام البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون لقتالهم إلى جانب قوات أوكرانيا، بحسب مصادر في دونتسك.
وتنفي أسر الرجال الثلاثة، الذين تعاقدت معهم القوات المسلحة الأوكرانية، أنهم مرتزقة. وتقول لندن إن الرجلين البريطانيين كانا جنديين نظاميين ويجب، بموجب اتفاقيات جنيف، إعفاؤهما من المحاكمة بسبب الاشتراك في عمليات قتالية.
وقال السفير أندريه كيلن لقناة "روسيا 24" التلفزيونية "كان هناك نهج اتبعه البريطانيون معنا وهو إرسال رسالة لنا لكن هذه الرسالة كانت مليئة بتعبيرات توجيهية لدرجة أنها لم تثر لدينا رغبة التعاون في هذه المسألة".
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على طلب للتعليق.

المصدر: رويترز
دونتسك
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