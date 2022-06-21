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تصريحات متشائمة لرئيس فنلندا بشأن الانضمام لـ«الناتو»
ساولي نينيستو
21 يونيو 2022 20:46

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينستو، اليوم الثلاثاء، إنه يشك في أن يتم حل الخلاف بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قبيل أن يعقد التحالف العسكري القمة المقبلة بين زعمائه في مدريد.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، قال نينستو إنه حتى إذا لم تغير تركيا موقفها، فلا يزال هناك تقدم في مفاوضات الدول مع بعضها بعضاً.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب لعضوية الناتو منتصف مايو الماضي. وتركيا حاليا هي العضو الوحيد في الحلف التي تعرقل بدء عملية قبول عضوية الدولتين.

المصدر: وكالات
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حلف الناتو
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