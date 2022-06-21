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وزير ألماني يرد على خفض صادرات الغاز الروسي
منشأة لضخ الغاز في ألمانيا
21 يونيو 2022 19:35

رد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، على خفض روسيا صادرات من الغاز إلى ألمانيا.
وقال هابيك، إن خفض تدفقات الغاز من روسيا هو هجوم اقتصادي على ألمانيا، مضيفاً أنه جزء من خطة لإثارة المخاوف.
ومعقباً على تحركات روسيا، قال هابيك "هذا بعد جديد... هذه الاستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح".
وأضاف أن الوضع قد يصبح أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد.
كانت شركة "جازبروم" الروسية خفضت، الأسبوع الماضي، إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمر تحت البحر، ملقية باللوم على العقوبات في تعطيل أعمال إصلاح تحتاج للقيام بها في الشبكة.
كما خفضت الشركة صادرات الغاز إلى إيطاليا بحوالي 15 في المئة يوم الأربعاء.
وقالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، التي أعلنت الخبر، إنها لم تتلقَ أي تفسير لهذ التخفيض من "جازبروم".

المصدر: رويترز
ألمانيا
الغاز الروسي
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إمدادات
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