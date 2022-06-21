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وصول أول مدافع «هاوتزر» إلى أوكرانيا
أرشيفية
21 يونيو 2022 19:25

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن مدافع هاوتزر الألمانية ذاتية الدفع وصلت إلى أوكرانيا في أول شحنة أسلحة ثقيلة وعدت بها برلين.

وناشدت أوكرانيا الغرب إرسال عدد أكبر وأفضل من المدافع بعد نفاد ذخيرتها من ترسانتها الحالية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تتضاءل أمام الترسانة الروسية.

وقال ريزنيكوف على وسائل التواصل الاجتماعي "قمنا بسد النقص... انضمت البانزرهاوبتز 2000 الألمانية مع أطقم أوكرانية مدربة إلى سلاح المدفعية الأوكراني".

وتعد مدافع بانزرهاوبتز 2000 أحد أقوى أسلحة المدفعية في مخزونات الجيش الألماني، ويمكنها إصابة أهداف على بعد 40 كيلومتراً.

وتعهدت ألمانيا في مايو بتزويد كييف بسبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، إضافة إلى خمسة من نفس أنظمة المدفعية وعدت هولندا بتقديمها.

المصدر: وكالات
روسيا
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أوكرانيا
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