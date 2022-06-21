تفاقم أزمة «جيب كالينينغراد».. وروسيا تتوعد ليتوانيا

توعدت روسيا الثلاثاء باتخاذ إجراءات "جدية" ضد ليتوانيا، التي فرضت قيوداً على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالينينغراد، نتيجة العقوبات الأوروبية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال زيارة إلى كالينينغراد، إن "روسيا، بالطبع، سترد على مثل هذه الأعمال العدائية.

يتم وضع إجراءات مناسبة على المستوى الوزاري، وسيتم تبنيها قريباً".

ونقلت وكالة إنترفاكس عنه قوله "ستكون لها عواقب سلبية خطيرة على شعب ليتوانيا". أكدت موسكو الاثنين أن فيلنيوس فرضت في نهاية الأسبوع قيوداً على عبور بضائع استهدفتها العقوبات الأوروبية، عبر سكك الحديد، في اتجاه منطقة كالينينغراد.

يُعتبر جيب كالينينغراد الاستراتيجي والعسكري مقر الأسطول الروسي في بحر البلطيق، وهو محاط بليتوانيا وبولندا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي واللذين يدعمان كييف بقوة منذ بداية الصراع في أوكرانيا. رداً على ذلك، تم استدعاء رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا، ماركوس إيدير، إلى وزارة الخارجية في موسكو الثلاثاء.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي في بيان بتشجيع "التصعيد"، وطالبت باستئناف عبور البضائع على الفور.