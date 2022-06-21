دول الاتحاد الأوروبي متفقة بشأن ترشح أوكرانيا للعضوية

أعلن الوزير الفرنسي كليمان بون التوصل إلى "توافق تام" بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال مباحثات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ.

وقال بون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "سمحت النقاشات بإظهار توافق واسع لا بل أود أن أقول إجماعاً تاماً... خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا وإمكانية الاعتراف بوضع الدولة المرشحة للانضمام في أقرب فرصة". كليمان بون، الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية وأضاف "إنها نقاشات سيجريها الآن رؤساء الدول والحكومات".

كانت المفوضية الأوروبية أوصت، قبل أيام، بمنح أوكرانيا صفة "مرشح لعضوية الاتحاد". يعني ذلك بدء التفاوض بين الاتحاد وأوكرانيا بشأن الانضمام إلى التكتل. وهي مرحلة قد تستغرق سنوات.

كانت أوكرانيا تقدمت رسمياً إلى الاتحاد بطلب منحها صفة "دولة مرشحة للعضوية" بعد بدء العملية العسكرية الروسية الحالية.

المصدر: آ ف ب