الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
القبض على متهم بالقتل بعد 27 عاماً من المطاردة
أرشيفية
21 يونيو 2022 18:24

تم في باكستان إلقاء القبض على رجل متهم في جريمة قتل ببريطانيا، بعدما ظل هارباً من أجهزة إنفاذ القانون لأكثر من ربع قرن.

وجرت عملية الاعتقال في مدينة روالبيندي، لتنتهي مطاردة استمرت 27 عاماً من قبل الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة ووكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية.

ويواجه محمد بشارة، 49 عاماً، اتهاماً بقتل تاجر هندي في عام 1995 في بريطانيا.

وقال محققون، إنه عندما تم القبض على الرجل كان يعيش في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير، تحت اسم مختلف ويدير أعمالاً تجارية في روالبيندي.

وقال الشيخ زبير أحمد، وهو ضابط بارز في وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يكن لديه أي دليل على انكشاف أمره... اعتقلناه بمساعدة شبكة استخبارات بشرية".

وتم احتجاز بشارة، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وفقاً لوكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، انتظاراً لإجراءات تسليمه.

المصدر: وكالات
جريمة قتل
بريطانيا
باكستان
آخر الأخبار
احتفال بالسنة الجديدة في تقويم شعب "أيمارا" في بوليفيا
دنيا
صور.. شعب يحتفل بحلول سنة 5530 وفقاً لتقويمه
اليوم 19:05
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
الرياضي
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
اليوم 19:00
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©