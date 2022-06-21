القبض على متهم بالقتل بعد 27 عاماً من المطاردة

تم في باكستان إلقاء القبض على رجل متهم في جريمة قتل ببريطانيا، بعدما ظل هارباً من أجهزة إنفاذ القانون لأكثر من ربع قرن.

وجرت عملية الاعتقال في مدينة روالبيندي، لتنتهي مطاردة استمرت 27 عاماً من قبل الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة ووكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية.

ويواجه محمد بشارة، 49 عاماً، اتهاماً بقتل تاجر هندي في عام 1995 في بريطانيا.

وقال محققون، إنه عندما تم القبض على الرجل كان يعيش في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير، تحت اسم مختلف ويدير أعمالاً تجارية في روالبيندي.

وقال الشيخ زبير أحمد، وهو ضابط بارز في وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يكن لديه أي دليل على انكشاف أمره... اعتقلناه بمساعدة شبكة استخبارات بشرية".

وتم احتجاز بشارة، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وفقاً لوكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، انتظاراً لإجراءات تسليمه.