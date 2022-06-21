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الأمطار تودي بحياة 24 شخصاً في باكستان
الأمطار تودي بحياة 24 شخصاً في باكستان
21 يونيو 2022 17:31

أودت الأمطار الغزيرة بحياة نحو 24 شخصاً، وعرقلة الطرق السريعة وحركة الطيران، وذلك بعد هطول الأمطار الموسمية على باكستان بعد أن ضربت الهند وبنجلاديش.
 وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير التغير المناخي على واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم.
وقال إدريس محسود، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص جرفتهم الفيضانات الغامرة الناجمة عن هطول الأمطار.
وقال مسؤول الإغاثة فاروق أحمد: إن المباني المتصدعة وحوادث السير على الطرق التي غمرتها المياه أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.
وقال كريم داد المسؤول المحلي، إن الأمطار الغزيرة أدت لوقوع انهيارات أرضية في شمال البلاد، مما أوقف الحركة على طريق سريع مزدحم يربط باكستان بمنطقة شينجيانج الصينية.
وأضاف أن المسؤولين يستخدمون الآلات لإزالة العوائق واستعادة الحركة على الطريق التجاري الرئيسي مع الصين.
وقال سيف الله المتحدث باسم هيئة الطيران المدني: إن الأمطار في عدة مدن عرقلت حركة الطيران، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتأجيلها.
وقال ساردار سارفراز المتحدث باسم هيئة الأرصاد: إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل.

 

المصدر: د ب أ
باكستان
الأمطار
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