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بوتين: إدخال أنظمة دفاع جوي جديدة لجيشنا
بوتين
21 يونيو 2022 17:28

أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين نشر أنظمة دفاع جوي وصواريخ جديدة للجيش.

وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي أكاديميات الجيش الروسي اليوم الثلاثاء "بالاضافة إلى الأسلحة المجربة بالفعل في أرض المعركة، وصلت أول أنظمة دفاع جوي اس 500-، التي لا يوجد مثيل لها في العالم".

ويشار إلى أن النظام الدفاعي روسي الصنع اس 500- يصل مداه لنحو 500 إلى  600 كيلومتر.

ووفقا للجيش، يمكن لهذا النظام إسقاط أقمار اصطناعية وأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف بوتين أن الجيش يقوم باختبار صاروخ سارمات البالستي العابر للقارات، الذي سوف يدخل الخدمة بحلول نهاية العام.

وكان الصاروخ قد تمكن في تجربة في أبريل الماضي من إصابة هدف على بعد 6000 كيلومتر من  موقع إطلاقه. 

 
 
 
 

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
روسيا وأوكرانيا
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