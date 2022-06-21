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الاتحاد الأوروبي يقترح حلاً لتخفيف أزمة الغذاء في أفريقيا
الاتحاد الأوروبي يقترح حلاً لتخفيف أزمة الغذاء في أفريقيا
21 يونيو 2022 17:20

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، دعم الدول الأفريقية الأكثر تعرضاً لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بأموال كانت مخصصة أصلاً لمشاريع التنمية في أفريقيا ولم يتم استخدامها بعد.

وتحتاج الدول الفقيرة لملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا، المورد الحيوي للعديد منها، بسبب حصار الموانئ الأوكرانية جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الاقتراح، إذا وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي، سيسمح بإنفاق 600 مليون يورو (633 مليون دولار) لتعزيز الدعم للدول الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء في أفريقيا ومنطقة الكاريبي وجزر المحيط الهادي.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لكسب التأييد في أفريقيا وإقناع الشركاء الأفارقة بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ليست مسؤولة عن نقص الغذاء وارتفاع أسعار الأسمدة.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أزمة الغذاء العالمية
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