ألمانيا ترفع السرية عن بيانات توريد الأسلحة لأوكرانيا

بعد ما يقرب من أربعة أشهر من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كشفت الحكومة الألمانية لأول مرة بيانات جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تنتهج بذلك نهج أقرب الحلفاء في هذا الشأن، مثل الولايات المتحدة الأميركية.

وتشمل القائمة جميع الأسلحة وبضائع التسليح الأخرى التي تم تسليمها أو المقرر تسليمها لأوكرانيا. ويمكن العثور عليها الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة الألمانية. وكانت مثل هذه القائمة متاحة فقط للنواب للإطلاع عليها داخل وحدة حماية السرية في البرلمان الاتحادي (البوندستاج).

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت من قبل على نطاق محدود فقط شحناتها من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية للقتال الدفاعي ضد روسيا. ومع ذلك، تم نشر بيانات هذه الشحنات من قبل الجانب الأوكراني بعد وصولها إلى منطقة الحرب.

وتشمل الأسلحة التي تم تسليمها حتى الآن 3 آلاف خرطوشة لقذائف مضادة للدروع من طراز «بانتسرفاوست»، و100 ألف قنبلة يدوية، و2700 قذيفة مضادة لأهداف جوية من طراز «فليجرفاوست»، و500 صاروخ مضاد للطائرات من طراز «سترينجر»، و100 بندقية آلية و16 مليون طلقة ذخيرة. ذلك إلى جانب كمية كبيرة من المعدات مثل 23 ألف خوذة تُستخدم خلال الاشتباكات، و178 سيارة، و1200 سرير مستشفى، ومستشفى ميداني، وغيرها من المعدات.

وبحسب البيانات، تعتزم الحكومة الألمانية توريد الأسلحة والمعدات والذخائر التالية: 10 آلاف طلقة مدفعية، و53 طلقة مضادة للطائرات من طراز «فلاك بانتسر»، و5.8 مليون طلقة سلاح ناري، و7 مدافع «هاوتزر 2000» ذاتية الدفع، و5 آلاف خوذة، و40 طائرة استطلاع مسيرة، و10 مركبات مدرعة، و4 أجهزة إزالة ألغام يتم التحكم فيها عن بعد، و65 ثلاجة للمستلزمات الطبية، و54 ناقلة جند مدرعة مسلحة، و30 دبابة مضادة للطائرات من طراز «جيبارد» مع حوالي 6000 طلقة، ونظام دفاع جوي من طراز «إيريس-تي إس إل إم»، ورادار كشف مدفعي من طراز «كوبرا»، و80 سيارة نصف نقل من طراز «تويوتا»، و3 قاذفات صواريخ متعددة مع ذخيرة.