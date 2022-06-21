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هل تتأثر عمليات الأسنان في أميركا بأزمة أوكرانيا؟
أرشيفية
21 يونيو 2022 15:47

تلقي الحرب الدائرة في أوكرانيا بظلالها القاتمة على شتى مناحي الحياة في العالم أجمع، نظراً لتأثر سلاسل التوريد العالمية جراء توقف أو تأخر تصدير العديد من السلع الاستراتيجية من روسيا وأوكرانيا، مثل النفط والغاز الطبيعي والأقماح والزيوت وغيرها.

ولكن عند تدقيق النظر في أبعاد هذه الأزمة، تجد أنها قد تفاقمت وتشعبت حتى صارت تمس أدق تفاصيل حياة المواطن العادي في دول تبعد آلاف الأميال عن ساحات المعارك في أوكرانيا، ولعل أبلغ دليل على ذلك هو أن هذه الحرب صارت تؤثر على من يشكون آلام الأسنان في الولايات المتحدة.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة لنترات الأمونيا والغاز الطبيعي، ومن المعروف أن تكريرهما ينتج عنه استخلاص مادتين غازيتين لهما أهمية كبيرة في مجال الرعاية الصحية، وهما أكسيد النتروجين والهليوم، المعروف باسم «غاز الضحك»، حيث يستخدمان في ملايين الإجراءات الطبية كل يوم، وبالتالي فإن نقصهما يجعل كل عملية علاج جذور للأسنان أكثر إيلاماً، وكل أشعة رنين مغناطيسي أكثر تكلفة.
وتشير تقارير إلى أن نقص الغازين تسبب في اضطرابات أكبر في منظومة توريد احتياجات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
ويقول ويلي هوب الباحث بجامعة ميتشجن الأميركية، والمتخصص في مجال سلاسل توريد المستلزمات الطبية إن «النقص الذي نكابده اليوم يتشكل منذ سنوات، وبالتالي فهو لم يكن بمثابة مفاجأة لأحد». 

ويترأس هوب مجموعة عمل تضم باحثين من الأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب، مكلفة بإعداد تقرير بشأن تأمين الإمدادات الخاصة بالصناعات الأميركية.

 

المصدر: وكالات
أوكرانيا
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روسيا وأوكرانيا
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