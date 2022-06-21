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اجتماع رفيع المستوى بين إسرائيل وأميركا
اجتماع رفيع المستوى بين إسرائيل وأميركا
21 يونيو 2022 15:38

أعلن الجيش الإسرائيلي أن اجتماع عمل «استراتيجي-عملياتي» بدأ اليوم الثلاثاء، بمشاركة عسكريين رفيعي المستوى من الجيش الإسرائيلي وجنرالات من هيئات الأركان المشتركة في الجيش الأميركي.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الاجتماع يجري في إطار انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.

ويحضر الاجتماع نائب قائد القيادة المركزية الأدميرال جيمس مالوي، وقائد سلاح الجو في القيادة الجنرال جرجوري جيلوي، وقائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر، وقادة آخرون.

المصدر: وكالات
إسرائيل
القيادة المركزية الأميركية
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الجيش الإسرائيلي
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