الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«دمار كارثي» بشرق أوكرانيا
أرشيفية
21 يونيو 2022 15:31

ألحق الجيش الروسي «دمارا كارثيا» بمدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك في دونباس (شرق)، على ما ذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الثلاثاء.

وتحدث غايداي على تلغرام عن «معارك (دائرة) في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك ودمار كارثي في ليسيتشانسك»، مشيراً إلى أن «الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت عصيبة» بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وقال إن «الضربات التي استهدفت (ثلاثة) جسور تربط بين سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ودمّرتها» مستمرة وقد عزلت بشكل أكبر سيفيرودونيتسك البالغ عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

وأكد أن «الروس يريدون احتلال كامل منطقة لوغانسك» التي يسيطرون حاليا على غالبية أراضيها «قبل (الأحد) 26 يونيو».

لكنه أكد أنهم «لن يتمكنوا من ذلك خلال خمسة أيام».

وكان غايداي قد وصف الوضع ليل الاثنين-الثلاثاء بأنه «الهدوء الذي يسبق العاصفة»، متوقعا أن يتجدد القصف المدفعي الروسي خلال النهار.

وأشار الحاكم إلى العثور صباح الثلاثاء على «جثة وعلى شخص مصاب».

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
احتفال بالسنة الجديدة في تقويم شعب "أيمارا" في بوليفيا
دنيا
صور.. شعب يحتفل بحلول سنة 5530 وفقاً لتقويمه
اليوم 19:05
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
الرياضي
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
اليوم 19:00
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©