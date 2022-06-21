«دمار كارثي» بشرق أوكرانيا

ألحق الجيش الروسي «دمارا كارثيا» بمدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك في دونباس (شرق)، على ما ذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الثلاثاء.

وتحدث غايداي على تلغرام عن «معارك (دائرة) في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك ودمار كارثي في ليسيتشانسك»، مشيراً إلى أن «الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت عصيبة» بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وقال إن «الضربات التي استهدفت (ثلاثة) جسور تربط بين سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ودمّرتها» مستمرة وقد عزلت بشكل أكبر سيفيرودونيتسك البالغ عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

وأكد أن «الروس يريدون احتلال كامل منطقة لوغانسك» التي يسيطرون حاليا على غالبية أراضيها «قبل (الأحد) 26 يونيو».

لكنه أكد أنهم «لن يتمكنوا من ذلك خلال خمسة أيام».

وكان غايداي قد وصف الوضع ليل الاثنين-الثلاثاء بأنه «الهدوء الذي يسبق العاصفة»، متوقعا أن يتجدد القصف المدفعي الروسي خلال النهار.

وأشار الحاكم إلى العثور صباح الثلاثاء على «جثة وعلى شخص مصاب».