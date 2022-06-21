في إطار جولته الإقليمية.. تواصل زيارة محمد بن سلمان إلى مصر

تتواصل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر اليوم الثلاثاء، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا، حيث كان في استقباله البارحة لدى وصوله إلى مطار القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تبحث عدداً من الملفات الهامة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما يُنتظر أن تجري اجتماعات رسمية لمجالس التنسيق بين السعودية ومصر.

الزيارة تتضمن كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، بمقر الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة.

يُذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى جمهورية مصر العربية هي الزيارة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي.