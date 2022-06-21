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روسيا تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بسبب "كالينينجراد"
روسيا تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بسبب "كالينينجراد"
21 يونيو 2022 15:00

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد ماركوس إيديرر، على خلفية القيود التي فرضتها ليتوانيا على عبور بعض السلع لمنطقة كالينينجراد الروسية.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن السفير وصل إلى مقر الوزارة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق اليوم إنه يتعين على ليتوانيا أن تدرك أن قرارها سيكون له عواقب وخيمة. واتهمت الدبلوماسية ليتوانيا بمفاقمة قضايا الأمن الغذائي العالمي.
وكانت ليتوانيا أبلغت سلطات كالينينجراد بفرض قيود على عبور بعض السلع إليها بسبب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وطالبت الخارجية الروسية ليتوانيا أمس برفع الحظر الذي فرضته على نقل السلع عبر السكك الحديدية لجيب كالينينجراد على بحر البلطيق. ويقع جيب كالينينجراد بين ليتوانيا وبولندا.

المصدر: وكالات
ليتوانيا
الاتحاد الأوروبي
روسيا
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