ضبط 900 كيلوجرام من الكوكايين داخل شحنة من الكاكاو في بلجيكا

أعلنت السلطات الجمركية البلجيكية، أمس الإثنين، أنها ضبطت الأسبوع الماضي في ميناء أنتويرب 900 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة داخل شحنة من حبوب الكاكاو مصدرها كولومبيا.

وكانت المخدرات مخبأة داخل أكياس خيش مطابقة لتلك التي تحوي المنتج المصرح عنه رسمياً.

وأوضحت السلطات الجمركية في بيان أنّ عملية الضبط نُفذت في 16 يونيو وقُدرت قيمة المواد المصادرة بنحو 45 مليون يورو.

ويُعتبر ميناء أنتويرب البوابة الرئيسة التي يدخل منها الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية، نتيجة للرابط التجاري التاريخي الذي يجمعه بأميركا اللاتينية ووارداتها من الفاكهة.

وعادةً ما تُخبأ المخدرات التي تُشحَن من كولومبيا والبرازيل والإكوادور وبنما في شحنات محملة بالموز أو الأناناس، ويستمر المهربون في ابتكار طرق جديدة يتفادون من خلالها عمليات التفتيش .

وصادرت السلطات البلجيكية سنة 2021 ما مجموعه 89,5 طنّاً من الكوكايين في ميناء أنتويرب، في رقم قياسي جديد يعكس ازدياداً بنسبة 36% مقارنة مع 2020 (65,5%).