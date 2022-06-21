موجة حر قوية تضرب العراق

يشهد العراق ارتفاعاً في درجات الحرارة الى أكثر من 45 درجة مئوية فيما الصيف لا يزال في أوله.



ومنذ مطلع يونيو، تواجه البلاد موجة حرّ خانقة اقتربت خلالها درجات الحرارة، حتى في الظل، إلى الخمسين درجة مئوية. ويأتي هذا الصيف الخانق بعد ربيعٍ تكرّرت فيه وبشكل غير مسبوق العواصف الترابية التي يعزوها الخبراء إلى التصحّر والتغيّر المناخي. ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة فرانس برس "نتوقّع أن نستقبل مرضى أكثر من المصابين بضربة شمس" خلال الصيف. وأضاف "الخبراء يتوقعون بأنه ستكون هناك موجات حرّ أكثر وعواصف ترابية" متكرّرة. ودعا الرئيس العراقي برهم صالح مطلع شهر يونيو إلى ضرورة العمل لمواجهة التغيّر المناخي، قائلاً "يجب أن يصبح التصدّي لتغيّر المناخ أولوية وطنية للعراق. لا مجال للتقاعس، لأنه يمثل خطراً وجودياً على العراق". وأضاف "علينا دعم الشباب بقوة في العمل المناخي، لأنهم الجيل الذي يشهد التأثيرات الخطيرة للمناخ، وهو الجيل الذي يريد حماية مستقبله المعيشي والبيئي".





المصدر: آ ف ب